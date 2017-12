Immár hivatalosan is megerősített tény, hogy a Disney felvásárolta Rupert Murdoch médiabirodalmát, a 21 Century Fox-ot, méghozzá elképesztő összegért: az átvállalt tartozásokat is beleszámítva 66 milliárd dollárért ami kb. Magyarország GDP-jének a fele.

A megegyezés szerint a Disney tulajdonába került a 20th Century Fox film és tv stúdió, a Fox 22 regionális sportcsatornája, az FX kábelportfólió, a National Geographic, és egy nagy rakás kisebb-nagyobb egyéb szolgáltatás, amit felsorolni is nehéz lenne.

Minket filmrajongókat természetesen elsősorban az érdekel, milyen filmes franchise-ok kerültek a stúdió birtokába, illetve hogy mihez szándékozik ezzel kezdeni a stúdió – utóbbiról persze korai lenne még nyilatkozni, de néhány franchise-ot – pl. Deadpool– illetően elég nagy a riadalom a rajongók körében, hogy mi fog történni kedvencükkel, azon jelen pillanatban még úgy tűnik, nem fognak drasztikus módon beavatkozni a korhatáros franchise sorsába.

De lássuk először, hogy a felvásárlással milyen nagyobb franchise-ok kerültek a Disney tulajdonába:

– Avatar

– Star Wars (régi filmek jogai, az újak a Lucasfilmmel már amúgy is náluk voltak)

– Die Hard

– X-Men

– Fantasztikus Négyes

– Kingsman

– A majmok bolygója

– Alien

– Predator

– A függetlenség napja

– Harcosok klubja

– Reszkessetek, betörők

– Éjszaka a múzeumban

– Az útvesztő

– Jégkorszak

– Alvin és a mókusok

– Doktor Dolittle

– Percy Jackson

– Narnia krónikái