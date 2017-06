A Transformerek kis hazánk filmes toplistáján is átvették a vezetést, de úgy tűnik mi, magyarok, hasonlóan az amerikaiakhoz, kezdünk kinőni a Michael Bay-i korból. Talán csak nem feltűnt végre, hogy a talmi csillogás Kinder tojásában jó sztori helyett mindössze kiábrándító üresség rejtezik?

Premierfilmek

Transformers: Az utolsó lovag /Transformers: The Last Knight/

Magyar TOP helyezés: 1.

Magyar nyitóbevétel: 89,4 millió Ft

Közönség értékelés:

IMDB: 5,3/10

Szakmai értékelések:

Metacritic: 27%

Rottentomatoes: 15%

Kezd nálunk is betelni a pohár, az alakváltó robotokkal lassan tele a padlás, legalábbis erre enged következtetni a hétvégi mozis bevételek alakulása: míg az előző részre, A kihalás korára 2014-ben 77.251 néző váltott jegyet az első hétvégén (értsd: csütörtöktől vasárnapig!) közel 105 millió forint értékben, addig a lovagkorba is elzarándokoló folytatás 58.844 nézőt vonzott ugyanebben az időintervallumban, akik 89,4 millió forintot hagytak ott a jegypénztárakban. Pedig most még az időjárás is a forgalmazó malmára hajtotta a vizet! Csaknem szó szerint! Nos, az azért biztos, hogy a Transformers-szériát nálunk még nem érdemes temetni: megvan a maga rajongótábora a nem túlbonyolított, agy-kikapcs, szemrágógumi popcorn-moziknak, amelyre még mindig szívesebben ül be a dolgos honpolgár egy túlhajszolt nap után, mint egy csavaros thrillerre vagy egy lelkizős drámára. Ezt abszolút meg lehet érteni! Kinek a pap, ugye!

A svéd Noomi Rapace Hollywood-i kitörése kapcsán néhány valamirevaló szerep után megrekedni látszik az alsó középszer hajszálvékony határmezsgyéjén, mentségére legyen mondva, jelen produkciójánál több “nagy” kvalitású színész (Bloom, Malkovich, Douglas, Collette) is asszisztál neki, de hát ez (IS!!!) egy ilyen piac: pénz beszél, kutya ugat! Az Élesítve kémesdije a toplista 7. helyéig jutott, azt is inkább Rapace és díszes kompániája húzónevének, mintsem eredeti történetének és felejthetetlen akcióinak hála! Ha megnézzük Rapace korábbi filmjének, A 44. gyermeknek a magyar nyitányát, 3.000-rel több nézőt, és körülbelül 3 millió forinttal nagyobb bevételt találunk, így arányaiban az Élesítve kezdése nem is számít olyan rossznak. Azért reméljük, hogy a színésznőt látjuk még tehetségéhez mérten nagyobb volumenű produkcióban is újra, és nem csak a pikszisből kiesett direktorok és holmi androidok próbababájaként!

Korábbi filmek a bevételek tükrében

A Verdák 3 eleve csalódást keltő rajt után (40 ezerrel látták kevesebben az első hétvégén, mint a második részt!) valamivel több, mint a felét vesztette el a nézőszámának, ami az ilyenkor szokásos bevételcsökkenés egy alapból sem fickós rajt után. Nyugodtan kijelenthetjük: a Verdák itthon nagyot vesztett a népszerűségéből!

Scarlett Johansson lánybúcsús vígjátéka, a Csajok hajnalig szintén nem kezdett valami kiemelkedően, de a mindössze 39%-os bevételcsökkenés nem rossz folytatás. Húzzatok bele, csajok, még a 100 ezer néző simán beleférhet!

A Karib-tenger kalózai nálunk továbbra is töretlen népszerűségnek örvend, olyannyira, hogy a két hónapja futó A Galaxis Őrzői Vol. 2 nézőszámait 5 hét alatt közel behozta (286 ezer nézőről beszélünk)! Jack Sparrow a magyar tengerre nyugodtan hazajárhat, megférne a mi Ötvös Csöpink mellett karöltve! Tom Cruise múmiájának – amely egyébként igazán Cruise-asan kezdett! – lábát az új Transformers alaposan elkaszálta: a 67%-os bevételcsökkenést bizony még Tom Cruise is képes megérezni – hiába na, az üres látványt váltja az újabb üres látvány!

A Wonder Woman nálunk nem kezdett olyan “karcosan”, mint külföldön az jellemző volt, viszont a bevételesése sem olyan meredek, a majdnem 37 ezres kezdő nézőszám után 33%-os, majd a múlt héten 26%-os visszaeséssel kellett csak számolnia. A Transformers-film azért rá is hatással volt, a hétvégén 48%-ot esett a hétvégi bevétele az előző hétvégéhez képest, és jelenleg több mint 126 ezer nézőnél, valamint közel 189,5 millió forintnál tart.

Bruce Willis karrierjének szomorú mementója is lehetne a fekete komédiájának, a Volt egyszer egy Venice-nek a helyezése, de valójában nem az: az újabban csak DVD-megjelenésekre korlátozódott sztár most ismét a mozikban akciózhat, és még a kritika sem bánt el jelen opuszával oly szőrös szívűen. Sokatmondó azonban az a 61%-os bevételesés, amely 2. hetére a filmet jellemzi.

Következő heti premierek

A héten nálunk is visszatér Gru, trilógiává emelve a maga köré épített franchise-t, és nem is lesz olyan nehéz átvennie a toplista élét alakváltó robotjainktól. Dark horse-ként érkezik Edgar Wright akciófilmje, a Nyomd, bébi, nyomd, amelyről máris ódákat zeng a szaksajtó. Kíváncsian várjuk, a Baby Drivert meddig repíti autójával a lendület!

Hétvégi magyar TOP 10

1. Transformers: Az utolsó lovag 81.633.485 Ft (1. hét, össz: 89.424.695 Ft – nézőszám: 58.844 fő)

2. Verdák 3 31.853.890 Ft (2. hét, össz: 115.126.825 Ft – nézőszám: 86.681 fő)

3. Csajok hajnalig 22.317.721 Ft (2. hét, össz: 72.582.534 Ft – nézőszám: 52.526 fő)

4. A Karib-tenger kalózai: Salazar bosszúja 17.030.405 Ft (5. hét, össz: 412.146.851 Ft – nézőszám: 285.815 fő)

5. A múmia 16.966.065 Ft (3. hét, össz: 182.442.068 Ft – nézőszám: 119.831 fő)

6. Wonder Woman 14.043.463 Ft (4. hét, össz: 189.451.717 Ft – nézőszám: 126.261 fő)

7. ÉLesítve 10.103.460 Ft (1. hét, össz: 10.103.460 Ft – nézőszám: 6.727 fő)

8. Egy ropi naplója – A nagy kiruccanás 6.274.840 Ft (4. hét, össz: 58.987.700 Ft – nézőszám: 46.728 fő)

9. Volt egyszer egy Venice 4.345.300 Ft (2. hét, össz: 18.399.825 Ft – nézőszám: 12.528 fő)

10. A Galaxis Őrzői Vol. 2 3.803.035 Ft (8. hét, össz: 423.910.771 Ft – nézőszám: 286.253 fő)

Forrás: Filmforgalmazók Egyesülete