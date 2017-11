Az egyik legnépszerűbb Star Wars: Az utolsó Jedik teória az, hogy Luke Skywalker átáll az erő sötét oldalára – a számtalan logikusnak tűnő magyarázat (link alatt) mellett az eddigi előzetesek, sőt Mark Hamill titokzatos nyilatkozatai is ezt sugallták nekünk.

Most mégis maga Hamill az, aki megcáfolta a teóriát, azaz a szavai alapján az öreg Jedi mester továbbra is a jó oldalon fog küzdeni.

“A Star Wars: Az utolsó Jedik-ben Luke elvesztette a bizalmát a képességében, hogy mindig jó döntéseket tud hozni. És ez alapjaiban kísérti őt. De nem állt át a sötét oldalra. Ez nem a gonosz változata. De ettől még egy olyan megtestesülése a karakternek, amelyre nem számítottam. Teljesen kívül helyezett a komfortzónámon. Egy igaz kihívás volt.” – nyilatkozta.

Semmi kertelés, semmi mellébeszélés, Hamill nyiltan kimondta, hogy Luke nem állt át a sötét oldalra. Csak egyetlen gond van.

Hamill-ról mindenki tudja, hogy imád trollkodni.

Magyarán szólva, könnyen lehet, hogy megint csak a sztár egyik újabb tréfáját hallhattunk, ő pedig jókat röhög majd magában, amikor a bemutató napján kiderült, hogy de, Luke Skywalker mégis átállt a sötét oldalra. vagy ezúttal komolyan beszélt?

Hát gőzünk sincs…