Bár az Imdb-n Liam Neeson neve mögött nem kevesebb, mint 118 film áll, a legtöbben a Schindler listája, vagy még inkább az Elrabolva sorozat sztárjaként jegyezték meg.

A trilógiává bővült franchise-hoz sokan várják a negyedik részt, ám úgy tűnik, ez sajnos már nem fog megvalósulni, Neeson ugyanis a Torontói Filmfesztiválon gyakorlatilag bejelentette, hogy visszavonul az akciófilmes szerepektől.

“A thrillerek, az összes véletlenszerűen jött. És még mindig komoly komoly pénzek jönnek ezekből a dolgokból. De gyerekek, 65 kib***szott éves vagyok. A közönség hamarosan eljut odáig, hogy “Na, ne már…”

januárban ugyan még láthatjuk Liam Neeson-t egy, a tőle megszokott szerepben (The Commuter), ám ezt követően nem valószínű, az Elrabolva franchise folytatásáról pedig saját szavai szerint szó sem lehet.

“Egyet még leforgattam, ami valamikor januárban kerül a moziba. Lehet, hogy lesz még egy. De ennyi. De nem az “elrabolva”, ezekből a franchise dolgokból egy sem.”

Bár a hírt szomorúan olvassuk, Liam Neeson-t idén bemutatásra kerülő Mark Felt: The Man Who Brought Down the White House című filmjével sokan komoly esélyesnek látják akár az Oscar-ra is.

Mi drukkolunk neki.