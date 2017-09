Csak két hét telt el azóta, hogy Liam Neeson bejelentette, hogy visszavonul az akciófilmek készítésétől, ám tűnik, a színész már meg is gondolta magát.

Liam Neeson épp a Mark Felt: The Man Who Brought Down the White House című filmjét promótálta, amikor szóba került a visszavonulása, és a következő választ adta rá:

“Dehogyis, nézzetek csak rám! Múlt időben beszéltek. Egészen addig fogok akciófilmeket készíteni, amíg el nem temetnek. Visszatértem a visszavonulásból!”

Az Elrabolva sorozat folytatása ezúttal nem került elő, azonban a bejeletés időzítése elég érdekes, ugyanis épp néhány napja jelent meg interjú James Cameron-nal és Tim Miller-rel, amelyben alig félreérthető módon azon poénkodtak, hogy

Liam Neeson lesz a Terminator 6. rosszfiúja, akinek Linda Hamilton majd jól szétrúgja a seggét.

Vajon puszta véletlen, esetleg szándékos ködösítés hogy a két hír mindössze pár nap eltéréssel jelent meg, vagy Neeson tényleg szerepleni fog az új Terminator filmben?

Remélhetőleg hamarosan tisztázódik a dolog…