James Cameron és Tim Miller a The hollywoodreporter vendégei voltak, ahol egy hosszas beszélgetést folytattak a Terminator franchise körül zajló dolgokról, valamint a technológia és a fikció közötti egyre keskenyedő résről. Az interjút a fenti linken található cikkben teljes egészében megtekinthetitek.

Jim, miért akarod ezt? Bármit elkészíthetnél, amit csak akasz. Ezek olyan filmek, amiket már réges-rég készítettél.

Cameron: Bármit készítesz, van benned egyfajta alkotói büszkeség, és amikor Daviddel elkezdtünk beszélgetni erről, hirtelen érdekelni kezdett, van-e rá mód, hogy a jelen korba áthozzam, van-e relevanciája. Megnéztem, hol tart most a mesterséges intelligencia fejlődése, elért-e már, vagy esetleg meg is haladja az emberit. Elon Musk, Stephen Hawking és mások is azt mondják, hogy ez elég rossz lenne az emberiség túlélési esélye szempontjából. Ami a ’80-as években fikció volt, az ma valóság. Már itt van a horizonton. És ott van mellé az újra feltámadt félelem és aggódás a nukleáris fegyverek miatt. Szóval az összes apokaliptikus elem jelen van. Az első két Terminator film épp ezzel foglalkozott. Szóval teljesen lázba jött az elképzeléstől, hogy olyan sztorit találjak, ami most is megállja a helyét.

És hogy fog kinézni egy James Cameron által készített Terminator film 2017-ben?

Cameron: A Terminator 1 és Terminator 2. sztorijának a folytatása lesz. Úgy teszünk, mintha a többi film csak egy rossz álom lett volna. Vagy egy alternatív idősík. Ez igazából sokkal inkább Tim ötlete volt, mint mint az enyém, mivel én meglepő módon eléggé elbizonytalanodtam, hogy honnan induljunk. Az egyetlen dolog, amihez ragaszkodtam, az volt, hogy valahogy ültessük át a 21. századba.

Miller: Az első film sokkal relevánsabb a napjainkra nézve, mint amikor készítettük. Sok része olyan, mintha megjósoltuk volna, mi fog történni a világban, ahol most élünk.

A technológia és az emberiség közötti konfliktus Jim sok filmjében téma. Félsz a technológiától?

Cameron: A technológia mindig is megrémített, és egyben vonzott is. Együtt fejlődünk a technológiával. Egyesülünk vele.

A technológia lassan saját tükörképünk lesz, amint elkezdünk humanoid robotokat gyártani és létrehozunk egy komoly mesterséges intelligencát, teljesen egyenlőek leszünk. A M.I legjobb tudósai azt mondják, 10-30 évre vagyunk ettől. El kell készülünk ezekkel az átkozott filmekkel, mielőtt ez megtörténik! (nevet) Amikor ezekkel a srácokkal beszéltem, a ’30-as ’40-es évek atomtudósait juttatták eszembe, amikor teljes optimizmussal arról elmélkedtek, hogyan tudják majd energiával ellátni a világot. Azért persze nem vállaltak felelősséget, hogy szinte azonnal fegyverként is lehet használni. A nukleáris erő első manifesztációja a bolygónkon kát város, sokezer ember pusztulását jelentette. Szóval azt képzelni, hogy ez most nem történhet meg, nem helyes. Megtörténhet, és lehet, hogy meg is fog.

Miller: Jim sokkal pozitívabb srác nálam a jelent illetően és sokkal cinikusabb, ha a jövőről beszélünk. Tudom, hogy Hawking és Musk úgy gondolja, hogy meg tudjuk akadályozni ezt. Én ebben nem vagyok olyan biztos. Nem tudom elképzelni sem, hogy egy igazi mesterséges intelligencia mihez kezdne velünk. Jim behozott pár szakértőt is a beszélgetéshez, igazán érdekes volt hallani az ő nézőpontjukat. Alapvetően, teljesen be vannak szarva az egésztől, ami megrémít engem.

Szerintetek lesz egy nap, ahogy a Terminatorban is volt, amire visszatekintve az emberek azt mondják, hogy “Ez az a nap, amikor a gépek életre keltek?”

Cameron: Valószínűleg nem lesz ilyen drámai, és ne fogunk felvételeket látni róla – egyszer csak egy olyan világban foguk élni, ahol megtörtént.

Miller: Én egy kicsit jobban aggódom a programhibák miatt. Például, ha mondjuk feltalálsz egy olyan programot, aminek a célja a rák megtalálása és megsemmisítése – ha nem vagy elég elővigyázatos, akár az egész emberiséget kiirthatja, mivel alapvetően az emberek a rák forrásai. És nem az AI hibásodott meg, hanem csak egy program.

Jim, az eredeti, 35 évvel ezelőtti Terminator elképzeléseidhez képest változott valami?

Cameron: Őszinte leszek. Akkoriban csak megpróbáltunk összerakni valamit, amiben valaki egy jövőből érkezett ellenség elől menekül.

Arnold és Linda Hamilton visszatérnek, Milyen volt ezt velük megbeszélni?

Cameron: Nos, Arnold számított rá, szóval egyszerű volt. Aztán megkerestem Lindát, hogy lássam, egyáltalán érdekli-e a dolog. És…

Miller: Jim kibaszottul meg volt rémülve.

Cameron: Meg voltam. Egy teljes hétig tartott, hogy összeszedjem a bátorságom. Nem, ez nem igaz. Lindával remek a kapcsolatom. Végig közeli barátok maradtunk. Ő az édesanyja a legidősebb lányomnak. (1997-1999. között voltak házasok). Szóval felhívtam, és ezt mondtam neki: “Figyelj. Csináltunk valamit több évtizeddel ezelőtt. Nyugodtan üldögélhetünk a babérjainkon, ha akarunk. De van valami, ami nagyon klassz lenne. Visszatérhetsz, és megmutathatod mindenkinek, hogy kell befejezni.”.

Miller: Amilyen erős karakter volt, amilyen sokat jelentett akkoriban a női nemnek és az akciósztároknak, úgy gondolom, hatalmas bejelentés, hogy visszatér.

Cameron: Rengeteg 50, 60 és 70 körüli fickó van, aki továbbra is akciófilmeket forgatnak, és jobbra balra gyilkolásszák a rosszfiúkat. Női példa azonban nincs erre, pedig szerintem kellene.

Miller: És pont ezért tesszük Liam Neeson-t a rosszfiú szerepébe. Jól szét fogja rúgni a seggét (nevet).

Cameron: Kicsinálja.