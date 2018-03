A 2011-es Tintin kalandjai folytatása, a Tintin kalandjai – A Nap foglyai már hosszú évek óta fejlesztés alatt áll, és a legutóbbi infók szerint Peter Jackson fogja elkészíteni. A projektről már éve óta nem jelent meg semmilyen cikk, a napokban azonban Steven Spielberg a francia Premiere magazinnak elárulta, hogy a nem álltak le teljesen a film körüli munkálatok. Úgy tűnik azonban, hogy még hosszú ideig várhatunk rá, hogy az a mozikba is kerüljön.

“Peter Jackson fogja elkészíteni a második részt. Ha minden rendben zajlik, hamarosan el is kezd dolgozni a forgatókönyvön. Egy ilyen film két évet vesznek igénybe az animációs munkák, úgyhogy három éven belül nem számítok rá. Peter azonban ragaszkodik hozzá, úgyhogy nem halott!”

Hosszú idő óta ez az első említésre méltó történés a Tintin folytatása kapcsán, Spielberg szavaiból pedig arra következtetünk, hogy hamarosan hivatalosan is be fogják jelenti, hogy elkezdenek dolgozni rajta. A 2011-es Tintin kalandjai remek kritikai fogadtatásban részesült és közel 400 milliós bevételt termelt a mozis futása alatt, úgyhogy most már igazán itt is lenne az ideje…