A számítógépes játékok mozifilmmé alakítása remek ötletnek tűnik, hiszen egy-egy sikeresebb cím több tízmillió játékost ültet nap mint nap a képernyők/monitorok elé, akik szinte garantáltan meg fogják nézni a kedvenc játékukról készült filmet is. Valamiért azonban továbbra sem sikerült áttörő sikert elérni ebben a műfajban, pedig időről-időre újra próbálkoznak vele.

Az Assassin’s Creed játéksorozat már 2016-ban átlépte a 100 millió eladott példány, és bár a stúdió megszerezte korunk egyik legkeresettebb színészét, Michael Fassbender-t a főszerepre, a film mégis megbukott a mozikban – legalább is a kritikai és a nézői visszatetszések tekinteten, a bevételek ugyanis nagyjából elérték azt a szintet, hogy a film ne legyen veszteséges.

Nem kizárt tehát, hogy idővel el fog készülni az Assassin’s Creed 2. is, Michael Fassbender Movie’n’co-nak adott videóinterjújából (link alatt) pedig nagyon úgy tűnik nekünk, hogy valami készülőben van.

A színész őszintén beszült nekünk arról, hogy mit gondol a filmről:

“Az biztos, hogy nem volt ideális. Szerintem egy kicsit kihagytunk egy óriási ziccert. Szóval most várunk, és meglátjuk, hogy az Ubisoft mivel rukkol elő. Most, jelen pillanatban fogalmam sincs róla. Én sokkal szórakoztatóbba készíteném, és ez tényleg az elsődleges szempont. Szerintem túl komolyan vette magát a film, és az akciókat is sokkal pörgősebbre csinálnám. Olyan, mint háromszor is elkezdődne a film, ami szerintem nagy hiba.”

Fassbender szavaiból egyértelműen azt vesszük ki, hogy az Ubisoft komolyan fontolgatja az Assassin’s Creed film folytatást (esetleg reboot-ját?), és nem akarják még egyszer elkövetni ugyanazt a hibát…