Pár hete derült ki, hogy az Oscar-díjas Martin Scorsese fogja elkészíteni Joker eredetfilmjét a DC újonnan induló, a DCEU-tól független univerzumához, tegnap pedig egy újabb – meg nem erősített – pletyka is napvilágot látott, amely szerint a stúdió Leonardo DiCaprio-t szemelte ki a főszerepre.

A meg nem nevezett, de állítólag a projekthez közel álló forrás nem kevesebbet állít, minthogy Scorsese produceri minőségben történő bevonása (A filmet amúgy az eddigi hírek szerint Todd Phillips fogja rendezi) is csupán annak a tervnek egy része volt, hogy megszerezzék Leonardo DiCaprio-t a film mellé – és ismerve a páros közös múltját, le mernénk fogadni, hogy Scorsese-nek elég csupán megemelni a telefonját, és DiCaprio már csatlakozott is a projekthez.

A forrás szerint a Warner Bros. új Joker filmjének bejelentése a Suicide Squad – Öngyilkos osztag-ban a karaktert alakító Jared Leto-t is teljesen váratlanul érte, és meglehetősen rosszul fogadta, hogy nélküle akarják elkészíteni a filmet.

Az elképzelés szerint az új Joker film egy sötét és nagyon realisztikus, a tradiconális gengszterfilmekre emlékeztető alkotás lesz.

Természetesen mint minden,meg nem nevezett forrástól származó hír, ezt is némi fenntartással kell kezelni – a Bosslogic-ot azonba annyira megihlette a dolog, hogy rögtön készítettek egy képet is hozzá (lásd nyitókép).