Lassan érkezik a mozikba a Star Wars: Az utolsó Jedik, és a kétéves ütemezés fenntartása miatt ilyenkor már gőzerővel folynia kell a munkálatoknak a következő részen, az egyelőre konkrét címmel még nem rendelkező Star Wars 9.-en.

Úgy tűnik azonban, támadhatott némi zavar az erőben, ugyanis tegnap bejelentették, hogy a film rendezőjének leszerződött Colin Trevorrow (Jurassic World) otthagyta a produkciót, a jól megszokott “kreatív nézetkülönbségek” magyarázattal. A Lucasfilm hivatalos közleményben számolt be az esetről.

“A Lucasfilm és Colin Trevorrow közös döntés alapján megszakította az együttműködést a Star Wars: Episode IX-en. Colin csodálatos munkatárs volt a fejlesztés alatt, de végül a következtetésre jutottunk, hogy a projekttel kapcsolatos elképzeléseink különböznek. A legjobbakat kívánjuk Colinnak, és hamarosan új információkkal jelentkezünk a filmmel kapcsolatban”

Az új infó pedig nem is váratott túl sokáig magára, ugyanis néhány órával a bejelentést követően már ki is derült, hogy a stúdió új szűkített listájának élén Az utolsó Jedik-et is készítő Rian Johnson áll, így valószínűleg ő rendezheti meg majd a Star Wars 9-et is.

Gond tehát nincs, az azonban elég ijesztő, hogy a Disney rendezői sorra lépnek le a kreatív nézetkülönbségek miatt…