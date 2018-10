A tengerentúlon Kevin Hart újra visszaült az iskolapadba, és ezzel az élre tört, míg az Apróláb címéhez méltó léptekkel a dobogó második helyéig araszolt. Az előző hétvégén szolidan kezdő A végzet órája a harmadik helyre szorult, de legalább nullszaldóval kezdhet neki a harmadik hetének.

Kevin Hart ezúttal a nálunk kevésbé ismert Tiffany Haddish színésznővel közösködik a Night Schoolban, amely a dobogós helyezéshez ugyan elég, de az igazsághoz hozzátartozik, hogy legutóbb három éve nyitott 30 millió dollár alatt Hart-film. Ezt leszámítva a nézői visszajelzések kitűnőek, szemben a szőrös szívű kritikusokéval, akik meglehetősen vegyes véleménnyel vannak a produkcióról. A szájhagyomány ennek ellenére messzire viheti még ezt a vígjátékot, ami megint csak Kevin Hart nimbuszát erősbíti.

A Warner Bros. új animációs üdvöskéjének, az Aprólábnak bizony nehéz dolga van, és bár az elvárásokhoz mérten kezdett a film, azért egy ilyen volumenű (80 millió dolláros gyártási költség) produkciótól lényegesen többet várnánk. Mindenesetre az Apróláb szerethetőnek és meglepően humorosnak tűnik, így van esélye, hogy a büdzséjét biztosan, és még talán azon felül is kitermeljen némi extra profitot, meg szerezzen jónéhány rajongót.

Az apáca irdatlan bevételt (több mint 330 millió dollárt) lapátolt össze, csak az USÁ-ban közel 120 millió dollárt, ami a 22 millió dolláros költségeihez mérten abszolút, a Démonok között-moziverzumban pedig példátlan siker! A franchise nemhogy nincs kifáradva, de még sosem szárnyalt ily magasan, így biztosak lehetünk benne, hogy ez szélesre tárja Hollywood kapuit az újabb démonok előtt.

Világpremierrel indult a Horror Park, az alacsony költségvetésű horror rögtön a nyitóhétvégéjén visszahozta az árát, amely sikernek könyvelhető el, még akkor is, ha a közönség erős, a kritikusok meg harmatgyenge közepesre értékelik.

A Predator a harmadik hét alapján is méretes buktának bizonyult, a tengerentúlon képtelen lesz visszahozni a költségeit – világszinten már túllendült rajta -, ami a producerek szemszögéből jóvátehetetlen dolog. Nagy valószínűséggel Shane Black megásta a franchise sírgödrét.

A nálunk a múlt héten debütált Peppermint Amerikában a harmadik hetében nullszaldózott, a negyedik hetében meg már profitot termelt, mindenesetre a főszereplő Jennifer Garnernek nem kell azzal számolnia, hogy Liam Neesonhoz hasonló akciófilmes ikon válik belőle.

1. Night School 28.000.000 $ (össz: 28.000.000 $ – költség: 29 millió)2. Apróláb 23.020.000 $ (össz: 23.020.000 $ – költség: 80 millió)3. A végzet órája 12.510.000 $ (össz: 44.765.225 $ – költség: 42 millió)4. Egy kis szívesség 6.600.000 $ (össz: 43.066.808 $ – költség: 20 millió)5. Az apáca 5.435.000 $ (össz: 109.018.048 $ – költség: 22 millió)6. Horror Park 5.075.000 $ (össz: 5.075.000 $ – költség: 5.5 millió)7. Crazy Rich Asians 4.150.000 $ (össz: 165.681.775 $ – költség: 30 millió)8. Predator – A ragadozó 3.700.000 $ (össz: 47.634.251 $ – költség: 88 millió)9. White Boy Rick 2.385.000 $ (össz: 21.714.781 $ – költség: 29 millió)10. Peppermint – A bosszú angyala 1.770.000 $ (össz: 33.536.908 $ – költség: 25 millió)