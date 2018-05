A Charlize Theron főszereplésével készült, tavaly bemutatott Atomszőke mind kritikai, mind bevételi oldalon hozta a stúdió várakozásait, a legújabb hírek szerint pedig nagyon úgy néz ki, hogy a John Wick-hez hasonlóan itt is egy új franchise van kiépülőben.

Charlize Theron a napokban megerősítette, hogy már el is kezdték fejleszteni az Atomszőke 2-őt, valamint egyértelműen kijelentette azt is, hogy a folytatás is az ő főszereplésével fog készülni.

Az erős női főszereplőkkel készült franchise-ok egyre nagyobb sikereket aratnak az elmúlt években, olyannyira, hogy Charlize Theron neve még a James Bond franchise átvétele kapcsán is felmerült – sokan elképzelhetőnek tartják még azt is, hogy a James Bond 25-tel leköszönő Daniel Craig után a sorozat életében először egy női titkos ügynök bújik majd a legendás 007 szerepébe. Amikor Theron-t szembesítették a pletykával, azt válaszolta rá, hogy bár nagyon hízelgőnek tartja a felvetést, de nem igazán tartja elképzelhetőnek.

Az Atomszőke 2. tervezett bemutatója egyelőre nem ismert, a régóta várt Mad Max – A harag útja folytatás egy jogi per miatt meghatározatlan ideig késni fog, Theront legközelebb a Jonathan Levine rendezésében készülő Flarsky című politikai vígjátékban láthatjuk majd jövő februárban.