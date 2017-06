Bár az év elején bemutatott xXx: Újra akcióban közel sem aratott akkora sikert, mint a Halálos iramban sorozat , minden jel arra utal, hogy Vin Diesel hamarosan ismét Xander Cage szerepébe bújhat, a további tervek mellé ugyanis sikerült egy stabil pénzügyi partnert találni.

A Variety információ szerint a Los Angeles-i H Collective több Hollywood-t producert is leszerződtetett, köztük Joe Roth-ot, aki az xXx: Újra akcióban után a folytatáson is dolgozhat. Roth az alábbi nyilatkozatot tette az ügyben:

“Napjainkban Hollywoodban erős partnerekre van szükséged, hogy olyan nagy költségvetésű filmeket finanszírozz és legyárts, mint az xXx sorozat. Az H Collective egy izgalmas új cég, akikkel nagyon várjuk a közös munkát”.

A cikk szerint az H Collective az XXX 4 mellett további 4 filmet is finanszírozni fog az elkövetkező években – a The Parts You Lose című drámát Aaron Paul-lal, egy Three Sisters című akcióvígjátékot Ruby Rose-zal, egy Raven’s Road című horrorfilmet és egy megtörtént esetet feldolgozó drámát, A Children’s Song-ot. De az ötből kétségen kívül az xXx 4 lesz a legkomolyabb büdzséből készülő film.