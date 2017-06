Bár nem mondható kitörő sikernek, aránylag szépen hozott a kasszába Ben Affleck 2016-os A könyvelő című filmje, amihez a Warner Bros. most – sokakat kissé meglepve – bejelentette a folytatást.

A Deadline információ szerint a folytatás elkészítésére valószínűleg Ben Affleck mellett a teljes kreatív stáb vissza fog térni, Gavin O’Connor rendezővel, Bill Dubuque forgatókönyvíróval, Lynette Howell Taylor és Mark Williams producerekkel is zajlanak a tárgyalások, sőt Jon Bernthal visszatérése is várható, akinek az első film lezárásában komoly szerepe volt.

A könyvelő 2. sztorijáról egyelőre nincs hír, de a jelek arra utalnak, hogy a stúdió egy komplett franchise-ot szeretne felépíteni köré, ami nagyjából a John Wick-hez lenne hasonló, a középpontjában pedig a Wick-nél valamivel többdimenziós autista könyvelő-bérgyilkos, Chris Wolff karaktere állna.

A prjekt egyelőre igen korai fázisban van, jelen pillanatban mind a rendező, mind Ben Affleck igen elfoglalt, előbbi a Zöld Darázs reboot-ján, utóbbi pedig a Batman filmen dolgozik ezerrel.