Joe Manganiello és Deathstroke neve nem először bukkan fel a hírekben, sokáig úgy volt, hogy ő lesz a denevérember fő ellenfele az akkor még Ben Affleck rendezésében készülő The Batman filmben.

Az új Batman film körüli botrányok és a rendezőcsere azonban teljesen bizonytalanná tette a film bemutatóját, úgyhogy a stúdió úgy döntött, húz egy merészet,

és elkészíti inkább Deathstroke önálló egész estés filmjét.

Külön jó hír, hogy a rendezői posztra Gareth Evans-szal, A rajtaütés direktorával folynak a tárgyalások, akinek a neve garanciát jelent arra nézve, hogy jól kidolgozott és látványos akciójelenetekkel lesz tele a film.

Deathstroke, alias Slade Wilson neve A zöld íjász sorozatból is sokaknak ismerős lehet (ott Manu Bennett alakítja), a karakter egy Amerika kapitányéhoz hasonló szuperszérummal tett szert emberfeletti erőre, gyorsaságra és fizikai ellenállóképességre. Tapasztalt zsoldos és igazi taktikai zseni, aki képes bármilyen ellenfél gyenge pontját megtalálni, és ellene fordítani. Több harcművészetet is mesterfokon ismer, de a tűzfegyverek használatában is járatos, jellemzően egy Katana és egy gyorstüzelésű kézifegyver a fő fegyverzete. Regenerációs képessége a legtöbb ember számára halálos sérülésekből is felgyógyítja, ám vannak korlátai: elvesztett szemét például nem tudta visszanöveszteni. Az erőszakra igen hajlamos, gyakran brutális cselekedetek is fűződnek a nevéhez.

A Deathstroke film gyártásának kezdete, illetve a tervezett bemutató még nem ismert.