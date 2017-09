A 2012-es Men in Black – Sötét zsaruk 3. óta számtalanszor olvashattunk az esetleges folytatás körül zajló dolgokról, sőt egy időben még egy Jump Street – Men in Black crossover film is képbe került, utóbbiból azonban hál’ istennek (eddig) semmi nem lett.

Tegnap azonban a Sony hivatalosan is bejelentette, hogy készülőben van az első Men in Black spin-off, méghozzá gyorssávban, egy 2019. május 17-i bemutatót kitűzve. A film forgatókönyvét Matt Holloway és Art Marcum, a Vasember és a Transformers: Az utolsó lovag mögött álló páros írta.

A sztoriról jelen pillanatban annyit tudunk, hogy nagyjából ugyanaz, mint amit a korábbi filmekben megismerünk, azaz egy sötét ruhás ügynökökből álló titkos szervezet próbálja megvédeni a Földet az űrből érkező fenyegetésekkel szemben.

Will Smith és Tommy Lee Jones azonban szinte biztos, hogy nem térnek vissza,

helyettük új emberek veszik át a stafétát, és valószínűsíthetően a főszereplők legalább egyike a gyengébb nem tagjai közül fog kikerülni.

A Sony Colin Trevorrow-t szerezné megszerezni rendezőnek, és a cél kb az lenne, amit a Jurassic Park rebootjával, a Jurassic Word-del értek el.

Kíváncsian várjuk a Men in Black spin-off további hírekeket.