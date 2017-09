Kész az Indiana Jones 5. forgatókönyve. Shia LaBeouf nem tér vissza

Nem is tudom hirtelen eldönteni, melyik a jobb hír: az, hogy elkészült az Indiana Jones 5. forgatókönyve, vagy az, hogy Shia LaBeouf idegesítően rosszul sikerült karaktere kimarad a folytatásból?

Az Indiana Jones és a kristálykoponya királysága bemutatását követően sokan úgy gondolták, hogy valószínűleg Shia LaBeouf fogja átvenni a stafétát az akkor éppen nyugdíjaskorba ért Harrison Ford-tól (ma meg már 75 éves), ám minden jel arra utal, hogy ez soha nem fog megtörténni. David Koepp forgatókönyvíró Entertainment Weekly-nek adott nemrégiben nyilatkozatot, amiben elárult pár dolgot a filmről:

“Harrison játssza Indiana Jones-t, ezt egészen biztosan állíthatom. És Shia LaBeouf karaktere nincs a filmben.”

Koepp szerint a forgatókönyv gyakorlatilag készen van, és tulajdonképp rajra készen áll az egész produkció.

“Az, hogy mikor fogunk nekilátni, azt hiszem Mr. Spielberg-en és Mr. Ford-on múlik.”

Az íróból megpróbálták kiszedni, vajon mire lehet számítani az az Indiana Jones 5. részében, ám túl sokat nem árult el: Harrison Ford will be well into his 70s as he heads off on his final adventure as Indiana Jones. It has yet to be announced what the famed treasure hunter will be after this time around. All the screenwriter can say is this.

“Egy igen értékes műkincset fog keresni mindenki. A forgatókönyvvel nagyjából mindenki elégedett. Persze végtelenül sok munka vár még ránk, Steven ráadásul épp most fejezte be a The Post forgatását… Ha a csillagok is úgy akarják, ez lesz a következő filmje.”

Hát mi is csak remélni tudjuk…