2015. egyik legkellemesebb meglepetése a Benicio Del Toro, Josh Brolin és Emily Blunt főszereplésével készült, 3 Oscar-jelölést is kapott Sicario – A bérgyilkos volt, amely mind a kritikusok, mind a nézők körében elsöprő sikert aratott, és ha nem is hasított túl nagyot a bevételek terén, aztán tisztes nyereséget hozott a stúdiónak.

A folytatás 2018. június 29-én érkezik a mozikba Soldado, azaz katona címen, és minden jel arra muta, hogy gyakorlatilag már készen is van, a szerepébe visszatérő Josh Brolin Collider-nek adott interjújából legalább is egyértelműen ez derül ki.

“Őszintén megmondom nektek, amikor először láttam a filmet, azt mondtam rá, hogy “OK, jó film, de szerintem pár dolgot ki kellene vágnunk belőle. Ezt, meg ezt, és azt is.” A többiek is hozzátettek ezt-azt, és amikor megnéztem a végső vágást, egy nagyon klassz filmet láttam. Egy kicsit meg is lepett, milyen jól lett. Nagyon izgatott vagyok miatta.”

Brolin beszélt egy kicsit magáról a filmről is, ami véleménye szerint még az első résznél is erősebb lesz:

“Szerintem sokkal erősebb lett. Minden tekintetben. Erősebbek a karakterek. Erősebbek az egész film. És sokkal nagyobb. Nagyobb ívű az egész film. Mint anno említettem, amikor Sicario láttam, olyan érzésem volt, hogy egy kis filmet látok, még akkor is, ha nagyon meghitt volt. Soha nem értettem, hogy a nagyobb filmek miért nem tudnak ilyen meghittek lenni. Miért van bennük kevesebb érzelem? Szerintem a Soldado tökéletes példája ennek. Nagy érzelmes, de extrém módon feszült is egyben.”

Taylor Sheridan forgatókönyíró nemrég azt nyilatkozta, hogy a Soldado-hoz képest a Sicario kész vígjátéknak fog tűnni, ami azért nem gyenge állítás. Kíváncsian várjuk, mikor kapjuk meg az első előzetest a filmhez.