Már nagyon kíváncsian várjuk, mit találtak ki a készítők A holnap határa 2. sztorijának, amely az eddigi hírek alapján egyszerre lesz előzményfilm és folytatás – sajnos azonban úgy tűnik, még jó ideig várhatunk is rá…

Doug Liman rendező ugyan nemrég bejelentette, hogy Christopher McQuarrie elkészült A holnap határa 2. forgatókönyvével, a résztvevők azonban igen komolyan be vannak táblázva az elkövetkező 1-1,5 évben, így nem valószínű, hogy 2019 előtt neki tudnának látni a közös munkának. Liman a Collider-nek adott interjújában beszélt a folytatásról.

“Tom, Emily és jómagam is izgatott várjuk, hogy elkezdhessük. Van forgatókönyvünk, már csak egy megfelelő időpontot kell találni neki, összeegyeztetve a saját, Emily és Tom kötelezettségeit.”

Tom Cruise jelen pillanatban a Mission: Impossible 6 forgatásán dolgozik (illetve valószínűleg még gyógyulgat a sérüléséből), ezt követően pedig várja a Top Gun 2.

Emily Blunt épp most fejezte be a Mary Poppins visszatér-t, de már forgatja is az A Quiet Place című filmet, és vár még rá pár szinkronmunka is.

Doug Liman neve alatt pedig csak úgy hemzsegnek a tévésorozatok és filmek, amelyek mellett rendezői vagy produceri minőségben jelen kell lennie.

Szóval a jó hír az, hogy A holnap határa 2. elméletileg bármikor elkészülhet, gyakorlatilag azonban gőzünk sincs, hogy a külön-külön is igen elfoglalt csapat mikor fog tudni újra összeállni.