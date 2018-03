Közel egy évtizedes fejlesztés után végre kijelenthetjük, hogy immár kész forgatókönyve is van a Hegylakó remake-nek, a Lionsgate pedig innen már gyorsított ütemben próbál meg haladni, októberben már a gyártást is el szeretné kezdeni, ami alapján több mint valószínű, hogy 2019-ben már a mozikba is kerülhet a film.

A projekt mellett az elmúlt évek alatt több író neve is felbukkant, azaz valószínűleg több vázlat is készült hozzá, azonban a mostani, Ryan Condal által elkészített az első, amellyel a stúdió is elégedett. Patrick Wachsberger, a Lionsgate vezetője az alábbi nyilatkozatot tette:

“Végre van egy olyan forgatókönyvünk, amivel mindenki elégedett. Elkezdi a történetet, és megvan benne a potenciál a folytatásra is.”

A beszámolók szerint a Hegylakó remake-et trilogiának szánják, a gonosz szerepére korábban már bejelentkezett Dave Bautista, Az eredeti filmben Sean Connery által játszott karakterre pedig Tom Cruise-ot szeretnék megszerezni.

A film Chad Stahelski (John Wick: 2. felvonás) fogja rendezni, aki jelen pillanatban a John Wick 3-on dolgozik, ezt követően azonban már jöhet is a Hegylakó…