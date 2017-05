A Star Wars-bakik egyik legmosolyfakasztóbb pillanata az, amikor a Star Wars IV-ben az egyik háttérben lévő rohamosztagos egy ajtón áthaladva jól beveri a fejét – egy Jamie Stangroom nevű komikus pedig azt a küldetést választotta magának, hogy megtalálja a személyt, aki az említett rohamosztagos páncéljában volt, és erről egy dokumentumfilmet is készít The Empire Strikes Door címmel.

A dolog nem is olyan egyszerű, mint gondolnánk, ugyanis nem kevesebb, mint három színész pályázik a címre – az egyik közülük Laurie Goode, akinek – ha igaz, amit mond – igen rossz napja volt aznap a forgatáson.

“A forgatás második napján nagyon rossz volt a gyomrom. Reggel óta 3 vagy 4 alkalommal látogattam meg a mellékhelységet. Visszaöltözve legszívesebben futottam volna vissza a wc-re, de az én jelenetem következett. A negyedik újrafelvételnél éreztem, hogy a gyomrom forog, aztán egyszer csak “bumm”, bevertem a fejem. Nem mozogtam túl gyorsan, szóval nem is fájt, ráadásul senki nem kiabált, hogy vágás. Arra gondoltam, hogy talán nem volt elég széles a jelenet, és nem látszok a szélén.”

Nos, lehet, hogy így történt, lehet, hogy nem: a lényeg az, hogy egy igazán emlékezetes pillanatot okozott nekünk Goode – vagy akárki is volt a jelmezben.

A The Empire Strikes Door film jelenleg az INDIEGOGO-n próbál támogatókat szerezni.