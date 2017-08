A megvalósult illetve elkészítésre váró képregényadaptációk mellett rengeteg olyan is van, melyek forgatókönyve különböző okokra hivatkozva parkolópályán, vagy egyenesen a kukában végezte –

az egyik ezek közül a George Miller nevéhez fűződő Justice League Mortal. A filmet a tervek szerint 2009-ben mutatták volna be, ám végül több okra hivatkozva – köztük a 2007-08-as forgatókönyvíró-sztrájk – lefújták.

Pedig a törlés előtt a film már az előkészítés elég előrehaladott szakaszában tartott, a komplett szereplőgárda megvolt hozzá, amely szerint Armie Hammer lett volna Batman, DJ Cotrona Superman, Megan Gale Wonder Woman, Adam Brody pedig Flash. A Justice League Mortal főgonoszának Maxwell Lord-ot szánták, akit Jay Baruchel alakított volna.

Baruchel nemrég egy MTV podcast alkalmával beszélt a filmről – többek között elárulta, hogy egy igen brutális harcjelenet is terveztek, amelyben az agymosáson átesett Superman és Wonder Woman küzd meg egymással.

“Megvolt az összes kosztüm design. Minden vizuális előkészület. Egy csomó díszletet is megcsináltak már, szóval egyszerűen átkísérhettek volna minket a központba, ahol minden megvolt a kezdéshez. Az esztétikai választások, a karakterek és a sztori nagyon tökös volt, de soha nem fogjuk látni.”

Jay Baruchel beszélt arról, is Maxwell Lord milyen tervet eszelt ki, illetve leírta Wonder Woman bemutatkozó jelenetét.

“A srácnak Superman lett a fegyvere” – mesélte. “Átváltoztattam őt teljesen izzó vörös szemű Superman-né, és egy jókora csatát vívott volna Wonder Woman-nel, amelyben eltöri annak csuklóját. Wonder Woman-nel először Themyscira-n találkozunk, egy lovon ülve… tőle kb fél kilométerre pedig egy minotaurusz áll, akinek harcifejsze van a kezében. Az összes amazon megrohanja a minotauruszt, ő azonban jóval megelőzi őket…. Leszáll a lováról, és harcba száll a minotaurusszal, es mindeközben egy árva szót sem szól. Igen, ez az a Wonder Woman, akit látni akarok! Nagyon különleges lett volna.”

Reméljük, idővel újra előveszik a tervet, addig pedig nem marad más, mint várjuk a novemberben érkező Az igazság ligája filmet.