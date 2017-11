Szépen alakulgat a Marvel kapitány film szereplőgárdája – minden jel arra utal, hogy a címszereplő Brie Larson mellé Jude Law is csatlakozni fog a filmhez, Dr. Walter Lawson, azaz a Marvel képregények Kree származású Mar-Vell nevű hősének szerepében, (amit először ugyan Keanu Reeves-nek ajánlottak fel, ám ő visszautasította.), valamint úgy tűnik, hogy Samuel L. Jackson is felbukkan majd a digitálisan visszafiatalított Nick Fury szerepében, a megszokott szemkötője nélkül.

A spekulációk szerint a filmben láthatjuk majd azt is, hogyan vesztette el Fury a fél szemét.

A képregényekben Mar-Vell abból a Kree faj kémeként érkezett a Földre, hogy kiderítse, vajon jelent-e fenyegetést az emberi faj rájuk nézve, és komoly szerepe volt Carol Danvers Marvel kapitánnyá alakulásában, aki egy katonai bázison történt robbanás következtében egy ember/Kree hibriddé alakult át, és így tett szert szuperképességeire – persze a filmben ez nem feltétlenül lesz egy az egyben átvéve, de valószínűleg a stúdió megtartani a karakter eredettörténetét.

Mozibemutató: 2019. március 8., addig is várjuk a további híreket.