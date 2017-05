Ha valakinek esetleg hiányérzete maradna az augusztusban mozikba kerülő Pappa Pia után, annak remek hírrel szolgálhatunk: az Universal Pictures végre elkezdte készíteni az eredeti Mamma Mia! folytatását is, amelyben a teljes eredeti szereplőgárda – Meryl Streep, Amanda Seyfried, Colin Firth, Pierce Brosnan, Stellan Skarsgård, Julie Walters és Christine Baranski – visszatér.

A Mamma Mia: Here We Go Again jövő nyáron, július 20-án már érkezik is a mozikba.

A sztoriról egyelőre nem sokat tudni, a a Variety beszámolója szerint azonban a stúdió már évek óta nézegeti az ötleteket, melyek közül az egyik potenciális jelölt egy előzményfilm lehet.

Az eredeti film tartalma: Donna (Meryl Streep) egyedülálló anya, aki egy napfényes, kis görög szigeten él, és ott vezeti kis szállodáját. Nagy eseményre készülnek, hiszen lánya, Sophie (Amanda Seyfried) férjhez készül menni. A bökkenő csak annyi, hogy nincs aki az oltárhoz kísérje, mivel Sophie sosem ismerte az apját, Donna egyedül nevelte fel a lányt. Így Sophie magánakcióba kezd, és felkutatja az apját, pontosabban az apajelölteket, ugyanis három férfi (Pierce Brosnan, Colin Firth, Stellan Skarsgård) is versenyben van a pozícióért. Mindhármukat elhívja az esküvőre, és ezzel megkezdődik egy hatalmas romantikus, zenés kaland.

A musical mozifilm verziója a népszerű színdarab alapján készült, így ebben is hallhatók a legnagyobb ABBA slágerek, mint a Dancing Queen, a The Winner Takes It All, vagy épp a címadó dal, a Mamma Mia.