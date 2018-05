Hivatalosan ugyan még sem a Lucasfilm, sem a Disney nem jelentette be, de úgy néz ki, hogy elkezdték az előkészületeket a legújabb Star Wars spin-off, Obi-Wan Kenobi saját filmjének elkészítésre. A legfrissebb hírek szerint a film marad is ebben a státuszban egészen addig, amíg a Star Wars 9 munkálatai be nem fejeződnek, ami azt jelenti, hogy nagyjából jövő tavasszal állhatnak neki a forgatásnak.

Han Solo után talán Obi-Wan Kenobi karatere az, akinek a filmjét a rajongók a leginkább várják, és bár a hivatalos bejelentésre valószínűleg még várnunk kell egy kicsit, a legtöbben Ewan McGregor visszatérését várják a filmben, aki a rajongók által eléggé megvetetett Star Wars I-III egyik legemlékezetesebb karaktere volt.

Ewan McGregor korábban maga is elárulta, hogy szívesen visszatérne a szerepbe, sőt, ő akár két Obi-Wan Kenobi filmet is készítene – reméljük a stúdió is úgy gondolja, hogy megkapja a lehetőséget, és nem castingolnak a helyére valami ifjú csikót, mint tették azt Han Solo esetében.

És ha már Ewan McGregor visszatér, szívesen látnánk újra a vásznon a mesterét, Qui-Gon Jin-t is, akit Liam Neeson alakított a korábbi filmekben – igaz, ezt kicsit nehéz lenne megoldani a történtek ismeretében…

Várjuk a hivatalos megerősítést.