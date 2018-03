Az Indiana Jones 5 fejlesztésének különböző állapotairól már számtalan hírt közzétettünk, így tudjuk, hogy Spielberg fogja rendezni, hogy Harrison Ford visszatér, és hogy elvileg már forgatókönyv is van hozzá – arról azonban, hogy mikor állnak végre neki a forgatásnak, most először kaptunk hiteles információt.

Steven Spielberg jelen pillanatban a két hét múlva mozikba kerülő Ready Player One filmjét promótálja, valamint nemrég az Empire Awards brit díjkiosztó vendége volt, és miközben a film készítésében közreműködő angol embereket méltatta, elhintettee azt is, hogy mikor terveznek nekilátni az Indiana Jones 5-nek.

“Mindig megéri az utat, ha az Egyesült Királyságokból érkező tehetséges emberekkel dolgozhatok együtt. A színészek, a stábtagok, a világosítók, a sofőrök, mindenki segített nekem, hogy elkészüljenek az itt forgatott filmjeim, és újra segíteni fognak, amikor 2019. áprilisában visszatérek, hogy megcsináljam az 5. Indiana Jones filmet, éppen itt.”

Az Indiana Jones 5 sztoriját egyelőre lakat alatt őrzik, de a hírek szerint számíthatunk Indy felesége, Marion Ravenwood (Karen Allen) visszatérésére, a fia, Mutt Williams (Shia LaBeouf) azonban biztosan kimarad.