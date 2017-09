2018-ban igencsak el lesznek kényeztetve az X-men rajongók, ugyanis 3 film is a mozikba kerül az univerzumból: az Új mutánsok április 3-án, a Deadpool 2 június 1-jén és végül A sötét főnix (X-Men: Dark Phoenix) november 2-án.

A projektek körül úgy tűnik, minden a legnagyobb rendben zajlik, a múlt héten már be is fejeződtek mind a Deadpool 2, mind az Új mutánsok forgatási munkálatai (persze pár utólagos forgatás még benne van a pakliban), utóbbiról a Sunspot-ot alakító Henry Zaga is beszámolt az Instagram oldalán:

“Ma túljutottunk egy nagyon különleges filmen… Nagyon büszke vagyok az új mutáns családomra, és arra, amit együtt elértünk. Életem legjobb tapasztalata volt, szóval köszönöm mindenkinek, hogy felejthetetlenné tették ezt a lenyűgöző filmet.”

A “különleges filmre” kitérve, a Deadpool-hoz hasonlóan korhatárosra készülő Új mutánsok-ra több helyen is úgy hivatkoznak, hogy “az első X-men horrorfilm“, és egy trilógia első része lesz. A történet főhősei erejüket éppen felfedező ifjú mutánsok lesznek, akiknek majd egy Démonmedve (Demon Bear) nevű gonosszal kell megküzdeniük.

Egyes források szerint elképzelhető, hogy a jövő hónapban megrendezésre kerülő New York-i Comic Con-on már előzetest is láthatunk a filmből.