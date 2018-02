Úgy tűnik, hogy a Támadás a Fehér Ház ellen (aminek már a harmadik része is készül) mellett Gerard Butler újabb filmjét is franchise-asítani fogják: a legújabb hírek szerint már készülőfélben van a tavaly bemutatott Gengszterzsaruk folytatása, amelyben nem csupán Butler, de a rendező Christopher Gudegast, és az eredeti film több más szereplője – 50 Cent, Tucker Tooley, Mark Canton és Alan Siegel – is vissza fog térni.

A film forgatókönyvét szintén Gudegast írta, aki meg is osztotta velünk a Gengszterzsaruk 2. rövid sztoriját:

“A Gengszterzsaruk 2-ben Big Nick (Butler) Európa utcáin vadászik Donnie-ra (Jackson Jr.), aki a gyémánttolvajok veszélyes világába keveredett, és a hírhedt Párduc maffiával közösen a világ egy legnagyobb gyémántváltóját készülnek kirabolni.”

Bár az eredeti Gengszterzsaruk sem kassza-, sem közönségsikernek nem tekinthető, azért alacsony költségvetésnek köszönhetően azért hozott valamit a konyhára, a stúdió pedig úgy gondolta, megér még egy dobást, hogy kiderítsék, mennyi potenciál van a franchise-ban.

A bemutató egyelőre nem ismert.