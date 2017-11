A múlt heti 120 milliós nyitóhétvége után nem volt kétséges, hogy ezt a hetet is a Thor: Ragnarök nyeri – a most begyűjtött 56,6-tal immár 211 milliónál áll az amerikai, és 438,5 milliónál a tengerentúli bevételek tekintetében. Ha csak az Amerikai bevételt nézzük, már most túllépte az előző két Thor film összesített eredményét.

A héten két nagyobb új film is debütált: a Paramount Megjött Apuci 2-je a gyenge kritikák (Rotten: 16%, metacritic: 29%) ellenére a második helyet szerezte meg 30 millió dollárral, ami igen szép teljesítmény a 69 millióból készül vígjátéknak – az Anyám! és a Suburbicon buktája után már igencsak szüksége volt a stúdiónak valami – még ha részleges – sikerre is.

A Fox sztárokkal teletömött Gyilkosság az Orient expresszenadaptációját a kritikusok kicsit jobban fogadták, a nézők azonban nem, így 28,2 millióval a harmadik helyre szorult. A film hivatalosan bejelentett büdzséje 55 millió volt, ami alapján a hétvégi nyitás jó eredménynek számítana, azonban kizárt dolognak tartjuk, hogy ez az 55 millió az összes A-listás főszereplő gázsiját is tartalmazza, szóval nem lepődnénk meg, ha a papíron jól mutató számok mellett mégis legörbülne a készítők szája…

A hétvégéi bevételi toplista:

1 Thor: Ragnarök – 56,600,000 $

2 Megjött Apuci 2. – 30,000,000 $

3 Gyilkosság az Orient expresszen – 28,200,000 $

4 Rossz anyák karácsonya – 11,510,000 $

5 Fűrész – Újra játékban – 3,420,000 $

6 Tyler Perry’s Boo 2! A Madea Halloween – 2,070,000 $

7 Űrvihar – 1,545,000 $

8 Szárnyas fejvadász 2049 – 1,410,000 $

9 Boldog halálnapot! – 1,312,000 $

10 Lady Bird – 1,249,358 $