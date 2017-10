A hétvégén bemutatott Fűrész – Újra játékban-t sokkal jobban fogadta a közönség, mint ahogy bárki is megjósolta, a Cinemascore-on “B” értékelést kapott, a Rottentomatoes-on pedig a cikk megírásáig érkezett több mint 20.000 szavazat alapján a közönség 97%-ának tetszett a film. Az eredmény a számokban is jelentkezett: a 10 millió dollárból készült folytatás 16,25 milliót hozott az amerikai és további 9,5 milliót a tengerentúli mozikból, szóval úgy néz ki, a jó isten sem fog megmenteni minket a Fűrész 9-től.

Ugyanez nem igazán mondható el a George Clooney rendezésében készült Suburbicon-ról, ami a Coen tesók forgatókönyve és a remek színészgárda – Matt Damon, Oscar Isaac, Julianne Moore – ellenére is csak 2,8 millióig jutott a hétvégén, pocsék (RT: 24%, CS “D”) közönségvisszatetszés kíséretében. A film a becslések szerint ca. 25 millióból készült, szóval jó vaskos bukásnak tekinthetjük.

A hétvégén volt a premierje a Miles Teller főszereplésével készült Thank You for Your Service filmnek is, az Amerikában tuti receptnek számító, Irakból hazaérkező, PTSD-s katonasztori jó kritikákat kapott ugyan, ám a bevételről ugyanez már nem igazán mondható el: 20 milliós büdzséből 3,7 milliós bevételig jutott. Hogy a hazai mozikba eljut-e egyáltalán ez a film, arról nincs információnk.

A hétvégéi bevételi toplista:

1 Fűrész – Újra játékban – 16,250,000 $

2 Tyler Perry’s Boo 2! A Madea Halloween – 10,000,000 $

3 Űrvihar – 5,675,000 $

4 Boldog halálnapot! – 5,099,000 $

5 Szárnyas fejvadász 2049 – 3,965,000 $

6 Thank You for Your Service – 3,702,000 $

7 Only The Brave – 3,450,000 $

8 The Foreigner – 3,210,000 $

9 Suburbicon – 2,800,000 $

10 Az – 2,465,000 $