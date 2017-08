Bár különösebb jelentősége nincs, marketingfogásnak azonban remek ötlet volt, hogy a Star Wars: Az ébredő Erő-ben a főszereplők mellett több híres színész is felbukkant a filmben – teljesen felismerhetetlenül elmaszkírozva. A legismertebbek ezek közül Daniel Craig, aki a Rey-t őriző rohamosztagos vértje alatt lapult, illetve Simon Pegg, aki a Jakku bolygó Unkar Plutt nevű uzsorását alakította szintén teljes maszkban.

Ezek után egyértelmű volt, hogy a Star Wars 8-ban is lesz néhány hozzájuk hasonlóan elbújtatott híresség, akik kilétéről már el is indultak a találgatások. A kiszivárgott információk szerint szerint a angol uralkodócsalád két hercege, William és Harry is fel fog bukkanni a filmben – az hogy ellátogattak a forgatásra, nem titok, ám ezek szerint ez több volt, mint puszta érdeklődés – és a szóbeszéd szerint Tom Hardy is kap valamilyen cameo-t.

A film egyik főszereplője, a Finn-t alakító John Boyega pedig a közelmúltban meg is erősetítte ezt, a Screen Daily-vel készült legutolsó interjújában ugyanis már nem bírta magában tartani a dolgot:

“Elegem van ezekből a titkokból. Eljöttek a forgatásra. Ott voltak. Lassan belebetegszem, hogy ezt rejtegessem. Ha jól tudom, amúgy is kiszivárgott. Képek is voltak. Minden egyes alkalommal, amikor rákérdezték, kikerültem a választ. Most már belefáradtam. Ott voltak. És Tom Hardy is.”

Ha minden igaz, a két herceg egy Benicio Del Toro-val közöse báziselfoglalós jelenetben fog szerepelni, Tom Hardy-ról azonban ezidáig semmi infónk nincs.