Joel Schumacher író-rendező-producer, olyan sikerfilmek mellett, mint az Egyenesen át, Az ügyfél vagy a Ha ölni kell, bizony olyan produkciót is letett az asztalra, amire nem igazán lehet büszke. Naná, hogy az ominózus Batman és Robinra gondolunk, amivel a Batman-rajongóknál bizony kihúzta a gyufát. Nem csoda, a Tim Burton kezei alatt szárnyra kapó bőregér alól laza mozdulattal kirúgta a sámlit, aki olyan pofára esést produkált, hogy Christopher Nolan 2005-ös trilógianyitó Kezdődik! filmjéig fel sem bírt tápászkodni a padlóról (más kérdés, hogy aztán magasabbra jutott, mint valaha!). Schumacher azzal mosta a kezeit, hogy a stúdió egy gyerekbarát filmet akart, amit ő rendre le is szállított. George Clooney már korábban elnézést kért nemcsak a rajongóktól, de magától a napokban elhunyt Adam Westtől (sokak szerint az egyetlen és igazi Batmantől) is, és most a Batman és Robin 20. évfordulójával megteszi ugyanezt a rendező Schumacher is.

“Bocsánatot kérek! Elnézést minden csalódott rajongótól, ennyivel, azt hiszem, tartozom nekik.”

A rendező őszintén vallott arról, hogy a filmet olyan szégyenfoltnak tekinti a karrierjén, mintha gyermekgyilkosságot követett volna el. A Mindörökké Batman-re azért mondott igent, mert barátja, Tim Burton kérte meg, a Batman és Robint viszont a stúdió kényszerítette rá. Schumacher, saját bevallása szerint, sohasem akart blockbustereket rendezni, jól elvolt az olyan kisebb filmekkel, mint Az ügyfél vagy a Ha ölni kell, amelyek ráadásul inkább konvergáltak a közönség és a kritikusok ízléséhez.

Nos, van némi kétségem afelől, hogy ezzel a gesztussal most majd megritkul-e a rendező kapuja előtt hagyott denevércsontvázak száma, de mindenképpen irányadó, és van némi pikantériája a dolognak, hogy egy hollywoodi bennfentes beismeri: hja igen, kérem, a befolyt száz milliók ellenére is egy kalap sz@rt csináltunk. Ti támogatnátok egy hasonló őszinteség-rohamot a filmgyártók részéről? Vajon milyen hatással lenne – már ha lenne! – egy ilyen gyónás-cunami a filmpiacra?