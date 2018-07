Martin Scorsese Joker eredetfilmjéről már jó ideje tudunk, a pletykák után azonban végre néhány hivatalos forrásból érkező információ is napvilágot látott a napokban zöld utat kapott filmről.

Az egyik legfontosabb ezek közül, hogy immár 100% biztonsággal kijelenthejük, hogy a címadó szerepben Joaquin Phoenix lesz (korábban Leonardo DiCaprio neve is keringett), a másik pedig az, hogy a film forgatása két hónap múlva, szeptemberben már kezdődik is.

Az egyelőre hivatalos cím nélküli Joker filmet Todd Phillips fogja rendezni, a forgatókönyvet pedig Scott Silver-rel (8 mérföld) közösen írják. Martin Scorsese a film producere lesz.

A film költségvetése 55 millió dollár, ami jóval kevesebb mint amennyibe általán a szuperhős filmek kerülnek, úgyhogy valószínűleg egy realisztikusabb, jóval kevesebb CGI-t tartalmazó látvány várható – ami esetünkben talán nem is baj.

A tartalomról egyelőre nem árultak el semmit, Todd Phillip azonban röviden megpróbálta jellemzni a filmet:

“Egy társadalom által kitaszított ember története, ami nem csupán egy durva karaktertanulmány, de egyértelmű figyelmeztetés is.”

Az új Joker film teljesen független lesz a DC eddig látott filmjeitől, a stúdió egy teljesen új vonalat akar elindítani, amelyben a már megismert hősök egy-egy történetét láthatjuk ugyan, de semmilyen kapcsolatban nem lesz a DC univezummal, olyannyira, hogy a a hősöket is teljesen más színészek fogják alakítani.

Fennáll ugyan a lehetősége, hogy kicsit zavarossá válik a kép a párhuzamos futatott, mégis más-más színészek által játszott karakterek miatt, de bízunk benne, hogy a helyén kezelik majd a dolgot.