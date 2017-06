Az X-Men széria következő része, a sokatmondó Dark Phoenix alcímen fog 2018. november 2-án a mozikba kerülni, a forgatókönyvet és a rendezést az X-Men-filmek producere, Simon Kinberg szállítja, akinek ez lesz az első helyfoglalása a direktori székben. A Deadline értesülései szerint a 20th Century Fox stúdió nagyon hajt rá, hogy Jessica Chastain színésznőt láthassuk a filmben főgonoszként, szerződése ugyan még nincsen, de a tárgyalások előrehaladott állapotban vannak. És hogy kit fog Chastain eljátszani? Dobpergés! Lilandra császárnét!

A Marvel-képregényekben Lilandra a Shi’ar Birodalom uralkodóházának tagjaként menekül a Földre fivére, az eszelős D’Ken elől, aki magához ragadja a trónt, miután nővérüket, Deathbird-öt száműzték. Lilandra segítséget kér az X-Mentől és Charles Xavier-tól fivére ellen, utóbbival meglehetős intim viszonyba is keveredik. Lilandrának nagy és viszonylag árnyalt szerepe van Phoenix történetében, ráadásul nem az az eredendően egyoldalú, gonosz karakter, mint amilyen Apokalipszis volt a legutóbbi filmben.



A Deadline azt is megerősítette, hogy a következő X-Men filmben viszontláthatjuk Michael Fassbendert (Magnetót), James McAvoyt (X professzort), Jennifer Lawrence-t (Rejtélyt), Nicholas Hoult-ot (Bestiát), Alexandra Shipp-et (Vihart), Sophie Turnert (Jean Greyt), Tye Sheridant (Küklopszot) és Kodi Smit-McPheet (Árnyékot), sőt, pletykák terjengenek Angelina Jolie szerepléséről is! Mi mindenesetre kíváncsian várjuk az X-Men képregények egyik legfontosabb és legkedveltebb történetének adaptációját a szélesvásznon, és tárt karokkal a csapatban a szombat óta már Chastain asszonyt (férjhez ment). Sok boldogságot!