A napokban felbukkant egy hír, amely szerint Jeremy Renner is szerepelni fog a Blumhouse berkeiben készülő Spawn – Az ivadék reboot-jában – a hír igaznak bizonyult, és már az is kiderült, hogy milyen szerepet fog kapni a népszerű színész: Twitch Williams nyomozó szerepébe fog bújni, aki társával, Sam Burke-kel eleinte Al Simmons, azaz Spawn esküdt ellenségei, ám a későbbiek során megtanulják tisztelni egymást, és Spawn több ízben ki kis segíti a rendőrök munkáját.

Jamie Foxx-szal Spawn szerepében, Todd McFarlane-nel a rendezői székben és Blumhouse közismert sikereivel a háttérben azt hiszem nem túlzás azt állítani, hogy egy igencsak ígéretes film – esetleg franchise – készülődik.

A rendezői oldalon most debütáló McFarlane az alábbi nyilatkozatot tette a casting bejelentését követően:

“Mint elsőfilmes rendező, minden fronton a legtehetségesebb és legjobb képességű emberekkel akartam körbevenni magam. Nagyon szerencsés vagyok, hogy Jason Blim és Jamie Foxx után most bemutathatom az embert, aki Twitch Williams rendőrtisztet alakítja. Egy nagyon erős karakterre volt szükségünk, hiszen ő lesz a film egyik “arca”. A szokásos naív elképzeléseimből kiindulva úgy döntöttem, kezdjük a lista élén, aztán majd haladunk lefelé. Jeremy volt a lista élén. Óriási rajongója vagyok. Ehhez a karakter nem, hogy bodybuilder vagy GQ modell legyél, olyasvalakit kerestem, akit már ismertek, valaki, aki képes előhozni az emberekből a gyászt. Jeremy-t láttam már ennél sokkal többet is tenni néhány filmjében. Ő volt a listám élén, csakúgy, mint Jamie.”

A Spawn reboot-ot már hosszú-hosszú ideje tervezés alatt állt, és amikor végre úgy nézett ki, hogy sínre kerül, a rajongók az alacsonyra tervezett költségvetés miatt kezdhettek aggódni. Jamie Foxx és Jeremy Renner leszerződtetése alighanem elmossa ezeket a kétségeket.