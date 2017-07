A Warner Bros. egy elég izgalmas napon van túl a San Diego-i Comic Con-on, amely több meglepetést is tartogatott a DC rajongók számára – a Thor: Ragnarök új előzetese mellé egy olyan bejelentés is érkezett, amely alapjaiban változtathatja meg az eddig felépített képregényes világukat.

A bejelentés pedig nem más, mint az önálló egész estés Flash film címe, ami nem más, mint Flashpoint. Aki kevésbé ismerős a képregényes világban, annak kicsit megmagyarázzuk. A Flashpoint képregényszálban Flash, azaz Barry Allen visszautazik az időben, hogy megpróbálja megmenteni édesanyját, amikor azonban visszatér a jelenbe, egy teljesen más világ fogadja, mint amit otthagyott. Az igazság ligája többé nem létezik, és a Wayne család kirablása is másképp végződött: nem a szülei, hanem Bruce Wayne halt meg aznap este, és az ezt követő években apja, Thomas Wayne vált a sötét lovaggá, édesanyja, Martha Wayne pedig Jokerré.

A Warner ezzel egy óriásit húzott, ha esetleg nem jönne be a Ben Affleck által alakított Batman a közönségnek, gyakorlatilag simán lecserélheti másra. És úgy tűnik, az is megvan, kire, Jeffrey Dean Morgan ugyanis nemrég kitett egy képet a Twitterére a The Walking Dead panelről, ami alá az alábbi szöveget írta: “Hogy is mondtad… Flashpoint?”

Mindez persze csak spekuláció, azonban számtalan lehetőség rejlik a dologban, így kíváncsian várjuk a fejleményeket.