Jay Bonansinga The Killers Game című regényének adaptációját már az 1997-es megjelenése előtt elkezdték fejlesztgetni, ám most végre úgy tűnik, sikerülhet is tető alá hozni.

A friss hírek szerint az STX Films Jason Statham-et szerződteti le a film főszerepére, a rendezői teendőkkel pedig D.J. Caruso-t bízzák meg – nem ők az elsők ugyan, akiket kapcsolatba hoztak a projekttel, ám elég ütős páros ahhoz, hogy velük eladható legyen a film, főképp, mivel a sztori teljesen Statham profiljába illik.

A The Killer’s Game középpontjában egy Joe Flood nevű bérgyilkos áll, aki, miután megtudja, hogy halálos beteg és már csupán hónapjai vannak hátra, saját magára tűz ki egy vérdíjat. A probléma akkor kezdődik, amikor rájön, hogy a labor hibázott, és valójában makkegészséges – viszont most a világ legjobb bérgyilkosaival kell megküzdeni a saját életéért, miközben még szeretőjét is meg kell védenie.

A The Killer’s Game forgatásának kezdete egyelőre nincs kitűzve, de Jason Statham naptárában az idei évre egyelőre csak a Hobbs és Shaw szerepel biztos pontként, illetve a pletykák szerint a Melissa McCarthy főszerepésével készült A kém folytatásában is szerepelni fog.