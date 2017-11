Bár már javában készül az Aquaman film – a forgatás már véget is ért, most az utómunkálatok zajlanak -, eddig nem sok dolgot tudtunk meg róla, mi fog ránk várni a 2018. december 21-én mozikba kerülő filmben. Jason Momoa egy interjúban beszélt egy kicsit a filmről, amely egész érdekesnek ígérkezik.

“A történet során több fiatalabb változatomat is látni fogjuk. Sőt, még a születésem előtti időt is, úgyhogy megtudjátok majd, hogy az édesanyám Atlantiszról való. Az Igazság Ligája után elérkezettnek látom az időt, hogy beteljesítsem a sorsom és királlyá váljak. Az egyetlen lehetőség Atlantis megmentésére, ha legyőzöm a testvéremet. Óriási csata, egy igazán epikus harc lesz. Lesznek benne Star Wars minőségben kidolgozott gigantikus hajók és cápákon lovagló srácok is. Egy teljesen új világ lesz, amit még sosem láttál ezelőtt. Kezdetben egyszerű srácként látod, aki autókat szerel, mocskos, sötét, iszákos ám később igazi királlyá válik.”

Jason Momoa elárulta, hogy Az Igazság Ligája-ban igazi törvényen kívüliként láthatjuk a karaktert, aki minden tekintetben mélypontra került.

“Zack Snyder határozott egy törvényenkívüli Josey Wales-t akart. Valakit, akit sem Atlantiszban sem a szárazföldön nem fogadnak el. Vannak emberek, akiket meg tud menteni, és van akit meg akar menteni ám nem sikerül. Az emberi oldalának ez komoly fájdalmat okoz. Nem igazán tudja mihez kezdjen az erejével, és ezért az ivásba menekül, így fojtja el az érzéseit. Az Igazság ligájában a mélyponton láthatjuk őt, igazi magányos farkasként, ám végül mégis neki kell a két világot összehozni.

Mert látni fogjuk, hogy víz alatt élő emberek hogy éreznek a fentiek iránt – komoly háború van készülőben kettejük között, és ő az egyetlen dolog, ami összeköti a két világot. Még akkor is, ha nem akarja megtenni.”