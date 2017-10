Hugh Hefner, a Playboy legendás alapítójának életrajzi filmjét már áprilisban bejelentették, és Brett Ratner rendező még a szeptember 27-én bekövetkezett halála előtt beszélt is vele a projektről – állítása szerint Hefner teljesen mellszélességgel támogatta az elképzeléseiket.

A film jelen pillanatban még fejlesztési stádiumban van, egy komoly lépést azonban már tettek a végső cél felé: leszerződtették Jared Leto-t a főszerepre.

A rendező az alábbi kísérő szavakkal “konferálta fel” Jared Leto csatlakozását:

“Jared régi barátom. Amikor meghallotta, hogy megszereztem Hef történetének filmes jogait, azt mondta nekem: “Én akarom eljátszani. Meg akarom őt érteni.” Én tényleg hiszem, hogy Jared meg tudja csinálni. Napjaink egyik nagy színésze.”

Szerencsétlen módon Jared Leto-nak nem sikerült személyesen is megismernie Hugh Hefner-t, pedig Ratner össze akart hozni egy találkozót az Amazon American Playboy: The Hugh Hefner Story sorozat premierje alkalmából rendezett partin, Hefner azonban egészségügyi okokból már nem tudott részt venni az ünnepélyen.

Jared Leto elég elfoglalt manapság: a színész jelen pillanatban a Szárnyas fejvadász 2049 promóciós körútján van, most készül kiadni Thirty Seconds to Mars együttesének új albumát és hamarosan visszatér Joker szerepébe a Suicide Squad 2 és a Joker és Harley Quinn filmekben.

Mindezek tetejébe egy másik híresség szerepe is vár rá a közeljövőben: Andy Warhol.