A 20th Century Fox úgy tűnik hipersebességbe kapcsolt a X-men franchise filmjeinek készítésében – Az első X-Men Spin-Off, az X-Men: Új Mutánsok (jövő áprilisban kerül a mozikba) mellett már készülőben van a Deadpool 2, és fejlesztés alatt áll a Gambit, valamit az X-Men: Dark Phoenix is, a Deadline legújabb beszámolója szerint pedig elkezdtek foglalkozni a Multiple Man filmmel is, amely James Franco főszereplésével fog készülni.

Multiple Man, alias Jamie Madrox 1975-ben debütált a képregényekben, a hős szuperképessége pedig az, hogy képes megtöbbszörözni magát. A zseniális fickó kezdetben bűnözőként tevékenykedett, ám később csatlakozott az X-Men-hez, sőt még a Fantasztikus Négyessel közösen is akciózott.

James Franco a szuperhősvilágban leginkább Pókember gonosszá vált barátja, Harry Osborn alias Goblin-ként ismert, most azonban egy teljesen másféle karakter fog alakítani, Multiple Man a beszámolók szerint Deadpool-hoz hasonlóan rengeteg komikus helyzetben vesz rész, nagyrészt ezért is esett a vígjáték szerepeiről is jól ismert színészre a választás.