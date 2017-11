Bár az utóbbi fél-egy évben megszámolni sem tudjuk, hányszor került szóba, hogy Ben Affleck otthagyja Batman szerepét, az elmúlt napok eseményei alapján most már tényleg elkezdhetjük komolyan venni a dolgot.

Egyrész múlt héten maga Affleck is elég pesszimistán nyilatkozott róla, hogy meddig fogja alakítja a denevérembert, másrész pár napja Matt Reeves rendező azt nyilatkozta, hogy

a rendezésében készülő új Batman filmhez Jake Gyllenhaal-t nézte ki a főszerepre

harmadrészt pedig némi csalódással nyitott Az Igazság Ligája mozifilm nézői közül is sokat panaszkodtak rá, hogy a filmben kicsit úgy tűnt, Affleck már nem a BvS-ben tapasztalt lelkesedésel játszotta a karaktert.

Jake Gyllenhaal nevének felmerülésével többen is megkeresték a rendezőt, hogy vajon változtak-e a tervek a The Batman-nek kapcsolatban, egy ismeretlen forrás azonban azt nyilatkozta, hogy Reeves-nek nem áll szándékában egy újabb reboot-ot készíteni.

“A The Batman nem lesz sem előzményfilm, sem reboot. Az Igazsága Ligája Batman-je lesz… Jake Gyllenhaal 40 lesz, mire a The Batman kijön. Igaz, hogy 20 évet így is le kell dolgoznia, de nem a kora lesz a középpontban.”

A Batman franchise történetében nem lenne példa nélküli az ilyen váltás, anno Val Kilmer is ott vette fel a fonalat, ahol Michael Keaton abbahagyta, de azért szokatlan dolog az ilyen éles váltás. Talán a Flashpoint adja meg a választ a kérdésre?

Reméljük, hamarosan tisztázásra kerül a dolog…