Már több, mint egy évtized eltelt azóta, hogy a Jackie Chan és Chris Tucker főszereplésével készült Csúcsformában sorozat harmadik része a mozikba került, ám a rajongók továbbra is töretlenül várják a Csúcsformában 4-et.

És úgy tűnik, nem is vártak hiába, Jackie Chan ugyanis egy nemrég készült interjúban elárulta, hogy mind jómaga, mind Chris Tucker készen állnak rá, hogy találkozzanak a rendezővel, és akár már a jövő évben el is kezdhetik a forgatást.

“Jó hírek. Jövőre Csúcsformában 4., remélem már kész is van a forgatókönyv. Holnapután találkozom a rendezővel és Chris Tucker-rel, hogy biztosak legyünk benne, hogy jó úton haladunk.”

Bár névvel nem említette, Jackie Chan a rendező alatt egész biztosan Brett Ratner-re gondolt, aki az eddigi három részt készítette, és márciusban már meg is említette, hogy tárgyalásban van az írókkal a Csúcsformában folytatást illetően.

A San Francisco Chronicle-nek adott interjúban Jackie Chan nem árult el semmilyen részletet a Csúcsformában 4-ről, de reméljük, hogy a közeljövőben újra hallani fogunk róla.