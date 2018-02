Úgy tűnik, új lendületet kapott a Cloverfield franchise – A teljesen váratlanul a Netflixen debütált A Cloverfield Paradoxon után érkezik az Overlord címet kapott negyedik rész is, ami e legújabb hírek szerint már le is van forgatva, és a Paramount még az idén szeretné a mozikba is küldeni.

A film pontos részleteit ugyan egyelőre lakat alatt tartják, J.J. Abrams azonban egy kicsit a filmmel kapcsolatos terveiről.

“Nem érzem annyira meglepőnek a The Cloverfield Paradox megjelenést, hiszen mindenki tudta, hogy jönni fog (God Particle néven már sok részlet kiderült korábbani a projektről. a szerk). Lehetséges az, hogy teljes titokban tartsuk a film elkészítését, és aztán mutassuk be ugyanígy? Úgy érzem, ez az igazi lelke az ilyen filmeknek, ez ennek a sorozatnak a lelke. Szóval az, hogy most elkezdjek beszélni a következőről, kicsit ellentmondásosnak tűnik. Az Overlord … nos először is, egy már alig várom, hogy lássátok, mivel a rendező, Julius Avery fantasztikus munkát végzett vele. A részletekhez azonban várnotok kell amíg megnézitek. Egy igazán őrült film lesz.”

A beszámolók szerint az Overlord már több tesztvetítésen is túl van, és nagyon jó visszajelzések érkeztek rá, nem úgy mint a A Cloverfield Paradoxon-ra, ami valószínűsíthetően pont ezért kerül végül a Netflix-hez a mozis bemutató helyett.

A napokban egy olyan pletyka is felbukkant, hogy lehet, hogy már a Cloverfield 5. is készülőfélben van, méghozzá nem kisebb sztár, mint Daisy Ridley főszereplésével – ezt azonban egyelőre ne vegyük készpénznek…