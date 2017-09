Bár Colin Trevorrow lelépése után az első hírek arról számoltak be, hogy valószínűleg Az utolsó Jedik rendezője, Rian Johnson készítheti el a Star Wars 9-et, Johnson már másnap közzétette, hogy nem érdekli a dolog, így a stúdiónak tovább kellett lépnie.

Gyorsan megtették, és immár hivatalos közleményben is megerősítették a Star Wars 9 új rendezőjének kilétét:

“J.J. Abrams fogja írni és rendezni a Star Wars: Episode IX-et. J.J. Abrams, aki 2015-ben Az ébredő erő egy új korszakot nyitott a Star Wars történetében visszatér, hogy befejezze az új trilógiát. Abrams Chris Terrio-val közösen fogja írni a forgatókönyvet, a Star Wars 9. producerei pedig Kathleen Kennedy, Michelle Rejoin, Abrams, a Bad Robot és a Lucasfilm leszenek.”

A döntés a stúdió részéről érthető, az egyetlen meglepő dolog az, hogy Abrams Az ébredő erő után kategorikusan kijelentette, hogy nem fog több Star Wars filmet rendezni. Nagyjából sejthető, hogy mivel győzték meg …

Nem sokkal a bejelentés után egy másik hír is napvilágot látott, mely szerint a Disney és Lucasfilm az eredetileg kitűzött 2019. május 24-i dátumról december 24-re módosította film bemutatóját. Különösebb magyarázatot nem kaptunk a dologra, de amúgy is elkönyveltük már, hogy a Star Wars filmek decemberben érkeznek, úgyhogy igazából mindegy.