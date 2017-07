Bár sokan azt gondolták, hogy ez lesz a zárófejezete a Rocky saga-nak, a Creed: Apollo fia 2015-ös bemutatója óta folyamatosan zajlanak a tárgyalások egy esetleges folytatás kapcsán, a napokban pedig újabb fejlemény érkezett az ügyben.

Sylvester Stallone az Instagram oldalára posztolt ki pár képet a Rocky IV-ből, melyek nagy részén Dolph Lundgren látható, az első képet pedig módosították, és Drago-val szemben apja helyett Adonis Creed tűnik fel ellenfélként.

A képhez egy üzenet is van:

“Itt az alkalom, hogy egy kicsit megtornáztasd a képzeleted…. ÍGY VAGY ÚGY, DE A TÖRTÉNELEM MINDIG MEGISMÉTLI ÖNMAGÁT, CSAK ÁLLJ RÁ KÉSZEN… Az apák bűneiért… #creed2 #agentnickyc”

Az üzenet alapján arra következtetünk, hogy akárcsak Adonis Creed, Ivan Drago fia is apja nyomdokába lépett, és miként az ősök, a fiúk is összecsapnak majd a ringben. Stallone tavaly januárban még azt állította, hogy a Creed 2 a múltban fog zajlani, ami lehetőséget adna rá, hogy Apollo Creed és Drago újra megmérkőzzenek, ám az új infók alapján mi azt gondoljuk, ez maximum flashback formájában fog megvalósulni.

Az viszont elég valószínű, hogy a filmet maga Stallone rendezi meg, az eredeti direktor, Ryan Coogler ugyanis a jövő év elejétől Fekete párduc filmmel lesz elfoglalva.

Reméljük, hamarosan valami hivatalos megerősítést is kapunk…