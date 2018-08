Amikor a Warner Bros. 5 évvel ezelőtt bejelenette, hogy készíteni fognak egy új Supergirl filmet, nem mondhatni, hogy a hír túl nagy port kavart volna a képregény- vagy mozirajongók körében – a legtöbben továbbra is csupán Superman “C” listás nővérét látták benne, akinek kedvéért aligha lettek volna hajlandóak beülni a moziba.

Az elmúlt években azonban több dolog is történt, ami megerősíti, hogy Supergirl igenis képes lehet egy önálló filmet is sikerre vinni: Idén már a 4. évada fog kezdődni a CW-n komoly nézettséget elért Supergirl sorozat, a Wonder Woman pedig tavaly végérevényesen bebizonyította, hogy a műfajban a gyengébb nem képviselő is képesek ugyanolyan sikerre vinni egy filmet, mint tesztoszterontól fűtött társaik.

Jelen pillanatban nem sok dolgot tudni a Supergirl filmről, azonban a forgatókönyv írójának neve már kiderült: Oren Uziel lesz, aki a Cloverfield Paradoxon-on és a 22 Jump Street: A túlkoros osztag is dolgozott, jelen pillanatban pedig a Mortal Kombat filmen ügyködik.

A filmnek – a sorozatrajongók nagy bánatára – semmi köze nem lesz a jelenleg is futó sorozathoz, azaz szinte biztos, hogy nem Melissa Benoist lesz a főszereplője, hanem Flash-hez hasonlóan egy teljes új színésznőt keresnek majd a szerepre.

Supergirl utoljára 1984-ben kapott önálló filmet, az azonban óriási csalódás volt mind a nézők, mind a stúdió számára, a 35 milliós – akkoriban elég nagynak számító – büdzséből mindössze 5 milliót tudott visszahozni.

Kíváncsian várjuk a további híreket.