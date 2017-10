A filmtörténelem több mint egy évszázados létezése alatt rengeteg felejthetetlen filmes karakter született már, és bár teljesen szubjektív dolog, mindenkinek megvan a maga kedvenc karaktere – legyen az akár a horrorfilmek egyik felejthetetlen szörnyetege, elképesztő képességeket birtokló szuperhős vagy akár egy szívlágyító mosolyú romantikus szépfiú.

A Total Film nemrég meghirdetett egy közönség szavazást, hogy megtalálja Minden idők legnagyobb filmes karakterét, és a több mint 8000 beérkezett voks alapján ki is hirdették a győztest, aki nem más, mint: Indiana Jones.

Harrison Ford-nak minden oka megvan rá, hogy büszke legyen, ugyanis alakításával nem csupán megnyerte a Minden idők legnagyobb filmes karaktere címet, de rá is duplázott – a 3. helyen ugyanis szintén egy általa megszemélyesített karakter áll: Han Solo

A lista 2. helyezettje Batman lett, akit filmtörténelem során 9 különböző színész is eljátszott, a világ legismertebb titkos ügynöke, James Bond pedig csupán az 5. lett a toplistán.

Top 10 Minden idők legnagyobb filmes karaktere

1. Indiana Jones

2. Batman

3. Han Solo

4. Ellen Ripley

5. James Bond

6. Travis Bickle (De Niro Taxisofőr)

7. Hannibal Lecter

8. Gandalf

9. The Joker

10. Princess Leia