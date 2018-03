Ha az egyre dagadó botrányok ellenére Te még mindig a Facebook kitartó felhasználója vagy, akkor végezd el az alábbi beállításokat, ha nem akarsz lemaradni a filmtrailer.hu bejegyzéseiről!

A Facebook idén megváltoztatta bizonyos irányelveit, ezért, ha továbbra is velünk együtt akarod rajta tartani az ujjadat a filmvilág ütőerén, az alábbi változtatásokat érdemes végrehajtanod a Facebook-beállításaid között! No para, szinte semmi az egész, alig néhány másodpercet vesz el az életedből, és többet nyerhetsz vele, mint vesztesz. Ezt mi garantáljuk Neked! A beállítás célja, hogy a filmtrailer.hu bejegyzései továbbra is az elsők között jussanak el hozzád a hírfolyamodban.

A legegyszerűbb módszer erre, ha a Facebookra felhasználóként belépve a bal felső sarokban rákeresel a filmtrailer.hu-ra, majd rákattintva megjeleníted az oldalt (katt a képekre a nagyobb méretért!).

A borítókép alatt a Követed menüt nyisd le, és állítsd be a Megjelenítés elsőként menüpontot. Ezt akkor is érdemes megtenned, ha az oldal követését korábban már beállítottad.

Másik módszer, hogy miután beléptél a Facebookra, a bal oldali menü tetején található Hírfolyam menüpont melletti … gombra kattintva megnyílik egy menü, amelyből kiválasztod a Beállítások szerkesztése menüpontot.

A megnyíló Beállítások menüben az elsőt válaszd ki, Az elsőként megjelenők beállítását.

Ahogy a menüpont megnyílik, keresd ki a felsoroltak közül a filmtrailer.hu-t. A Kész gombra kattintva meg is vagy a beállításokkal!

Ha mobiltelefonról facebookozol, onnan is könnyedén elvégezheted a szükséges beállításokat. Indítsd el a Facebook alkalmazást, lépj be – ha nem lennél – a fiókodba, keress rá a filmtrailer.hu-ra, és koppints a Követed gombra.

A felugró menüben válaszd ki a Megjelenítés elsőként menüpontot, és már kész is vagy (a képernyő bal felső sarkában található balra nyíllal visszatérhetsz a főképernyőre).

Ezzel a beállítással sem kell attól tartanod, hogy a hírfolyamodat majd elárasztják a filmtrailer-es bejegyzések, mivel alapbeállításban naponta 5 hírnél többet nem fog megjeleníteni neked a facebook.

Tarts velünk a továbbiakban is, hogy megkapd a napi filmes betevőt!