Nem túlzás azt állítani, hogy milliók örvendeztek a híren, amely szerint a Bosszúállók kedvéért lehet, hogy visszatér Wolvernie szerepébe Hugh Jackman, sajnos azonban a legújabb fejlemény már egyáltalán nem ilyen örvendetes: Jackman szerint ez a hajó már elment.

“Nagyon érdekes dolog, hiszen a teljes 17 év alatt úgy gondoltam, hogy remek lenne, hogy imádnám Vasembert, Hulkot és Wolverine-t együtt látni. Minden alkalommal, amikor megnéztem egy Bosszúállók filmet, szinte ott láttam közöttük Wolverine-t, amint töri be a fejeket. Egyfajta “Na igen, ez tuti nem fog megtörténni” érzés volt, és épp ezért nagyon érdekes volt elolvasni a főcímeket, melyek szerint most már lehetséges lenne. Sajnos én úgy gondolom, ez a hajó már elúszott számomra, azonban nagyon szeretném, ha valaki más ott lehetne Wolverine szerepében.”

A Disney napokon belül hivatalosan is bejelenti a Fox megvásárlását, de már most rengeteg a spekuláció róla, mi fog történni a jövőben. Rozsomák újracastinolása, illetve a franchise rebootolása már korábban is beszédtéma volt, és ha Hugh Jackman tényleg kitart a visszavonulása mellett, szinte elkerülhetetlen, hogy pár éven belül egy új embert kerítsenek a helyére.

Jackman amúgy beismerte, hogy nincsenek konkrét tervei a jövőre vonatkozóan, így még bármi elképzelhető:

“Még soha nem éreztem ennyire üresnek a naptáramat, lehet hogy aggódnom kellene emiatt. De… épp most fejeztem be Jason Reitman-nal a The Front Runner politikai vígjátékot, és nagyon nyitottnak és izgatottnak érzem magam, hogy gőzöm sincs róla, most mi következik.”