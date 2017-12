A legújabb hírek megtörtént A Disney és a Fox egyesülése, így a jövőben semmi akadálya annak, hogy az X-men tagja is felbukkanjanak a Marvel hősei mellett – a napokban pedig egy olyan hír kezdett el terjedni, ami mellett nem tudunk szó nélkül elmenni. Egyre több oldal állítja szinte már tényszerűen, hogy

több mint valószínű, hogy Hugh Jackman, azaz Rozsomák karakterével is találkozni fogunk a Bosszúállók 4-ben.

Bár a Logan – Farkas-sal végleg szögre akasztotta a gúnyáját, a színész egy korábbi nyilatkozatában azt állította, hogy az egyetlen dolog, amiért visszatérne a szerepbe, az a Bosszúállók lenne.

“A Bosszúállók túl nagy dolog ahhoz, hogy le lehessen mondani. Mindig is imádtam az ötlet dinamikáját, amelyben Wolverine, Hulk-kal és Vasemberrel közösen szerepel, de nálam sokkal okosabb emberek az MBA-nál sem tudják kitalálni, hogy lehetne összehozni. Sosem tudhatod. Hogy őszinte legyen, ha ez megtörténne, valószínűleg nem mondanám azt, hogy ez a utolsó filmem.” – nyilatkozta még a Logan bemutatója előtt.

Nos, megtörtént. Nyitva áll a kapu Hugh Jackman előtt a visszatérésre, és több weboldal is úgy gondolja, hogy ha nem is komolyabb szerepben, de egy apró meglepetés cameo erejéig már a Bosszúállók 4-ben is fogunk találkozni Wolverine-nel.

És miért is ne?

A Logan a távoli jövőben, jóval a korábbi részek eseményeit követően játszódott, úgyhogy még csak logikai bukfenc sem lenne a visszatérés, illetve 1-2 plusz kaland Wolverine-nek még a búcsú előtt.

Reméljük a legjobbakat!